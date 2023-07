Il comune di Mantova mappa i cantieri tramite app

Il Comune di Mantova ha pubblicato online Cantieri Mantova, una nuova app scaricabile gratuitamente che mette a disposizione dei cittadini uno strumento per conoscere in tempo reale la mappatura dei cantieri attivi e in corso di apertura nella città.

Il servizio è stato presentato nella sala Giunta del Municipio, dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi, dagli assessori comunali ai Lavori pubblici Nicola Martinelli e alla Polizia locale e viabilità Iacopo Rebecchi, da Giuseppina Avallone di Aster e da Andrea Acquaroni e Vittorio Polizzi di Fabbrica digitale.

Grazie all’app “Cantieri Mantova” i cittadini potranno organizzare i loro spostamenti, consapevoli delle modifiche alla viabilità in atto, i lavori in corso sono segnalati su una mappa della città correlati di informazioni dettagliate su quelli previsti e futuri.

I cantieri sono distinti per tipologia di intervento, riportando indicazioni sulle opere e i benefici attesi, quelli in corso riportano informazioni in forma grafica sull’avanzamento, le principali funzionalità riguardano:

– Mappatura e categorizzazione dei cantieri: identificazione dei cantieri attivi sulla mappa della città, distinguendoli per tipologia di intervento e informazioni sui cantieri previsti;

– Schede cantiere: schede informative con i dettagli del progetto, la durata, i benefici attesi e lo stato di avanzamento;

– Notifiche push: invio di aggiornamenti sugli avanzamenti dei lavori;

– Umarèll: assistente virtuale basato su Intelligenza Artificiale che risponde in linguaggio naturale, una delle prime app per un servizio pubblico basata su intelligenza artificiale Chat Gpt.

Il servizio di “back-end” sarà a cura degli uffici preposti di Aster che caricheranno gli aggiornamenti, grazie anche alla collaborazione di vari settori del Comune di Mantova, quali i Lavori pubblici, lo Sportello Unico e la Polizia locale.

L’app segnalerà sulla mappa della città i cantieri pubblici attivi, la cui durata è superiore alle 48 ore oppure di durata inferiore se prevedono cambi di viabilità, distinguendoli secondo la tipologia di intervento (viabilità, restauri, opere pubbliche); sono segnalati i lavori pubblici, quelli privati solo se hanno un impatto sulla viabilità o se riguardano interventi che hanno un fine pubblico utile alla città. L’investimento è di 27mila euro (gestione ed aggiornamenti per 3 anni) e la piattaforma è attiva e scaricabile all’indirizzo: https://www.viseeto.com/app-cantieri-mantova .

Fonte: comune di Mantova