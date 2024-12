Il 18 dicembre la Giornata Anac dei Responsabili Anticorruzione

Con una nota pubblicata sul proprio sito l’Autorità Nazionale Anticorruzione annuncia che si terrà a Roma mercoledì 18 dicembre 2024 la decima edizione della Giornata dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct). Il tema di quest’anno sarà la trasparenza declinata nella semplificazione degli obblighi di pubblicazione, con riguardo alla fruibilità dei dati e alla rilevanza di questi per il settore dei contratti pubblici.

L’evento, dal titolo “Pubblichiamoli bene! Prassi virtuose e accessibilità dei dati per migliorare la trasparenza”, si svolgerà al Teatro Quirino di Roma, in via delle Vergini, n. 7, dalle ore 10 alle 16, con la possibilità di partecipare ai lavori anche a distanza tramite apposito canale telematico.

La trasparenza rappresenta “un tema di centrale importanza per l’efficacia e la correttezza dell’azione amministrativa e di crescente attualità, sia per avviare un percorso condiviso di semplificazione e standardizzazione degli obblighi di pubblicazione a carico degli enti, sia per garantire una maggiore accessibilità e leggibilità dei dati pubblici in un’ottica di accountability”, spiega il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella lettera d’invito alla Giornata inviata ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Amministrazioni italiane.

“Durante l’evento, saranno presentati – aggiunge Busia – i principali progetti e iniziative promossi da Anac e altre istituzioni pubbliche con l’obiettivo di agevolare gli enti nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, fornire indicazioni e indirizzi interpretativi e diffondere buone prassi. Sarà un’importante occasione di confronto anche per rileggere l’istituto della trasparenza alla luce delle nuove sfide e opportunità poste dal nuovo codice dei contratti pubblici e dalle crescenti esigenze di standardizzazione e semplificazione”.

Fonte: ANAC