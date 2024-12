Guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione sez. 4 penale, con la sentenza n. 26281/2024 in tema di guida in stato di ebbrezza, specificando che il pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l’omissione delle verifiche annuali relative all’apparecchio, non era stata presa in esame l’incidenza dell’omesso adempimento sull’effettiva funzionalità dell’etilometro).



Fonte: Massimario della Corte di Cassazione