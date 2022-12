Futuro del digitale: IGF lancia una consultazione per raccogliere idee e opinioni

Come dovrebbe essere il futuro digitale? In vista del rilascio del Global Digital Compact, il codice che dovrebbe delineare principi condivisi per un futuro digitale aperto, libero e sicuro per tutti, l’Internet Governance Forum Italia ha lanciato una consultazione pubblica con lo scopo di raccogliere idee, opinioni e spunti dalla comunità nazionale.

I contributi richiesti dovranno interessare principalmente le questioni digitali prioritarie indicate nel Global Digital Compact, ovvero:

1. connettere tutte le persone a Internet, comprese tutte le scuole;

2. evitare la frammentazione di Internet;

3. proteggere i dati personali;

4. applicazione dei diritti umani online;

5. introdurre criteri di responsabilità che prendano di mira discriminazione e contenuti fuorvianti;

6. promuovere la regolamentazione dell’intelligenza artificiale;

7. i beni comuni digitali come bene pubblico globale.

Per inviare le proprie considerazioni, la comunità di IGF Italia ha messo a disposizione questo form, disponibile fino al 28 febbraio 2023.

Fonte: AGID