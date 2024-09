Fondo di garanzia per le vittime della strada, azione di regresso e decorrenza del termine

La Corte di Cassazione sez. 3 Civile con l’ordinanza n. 12736/2024 ha affermato che l’azione di regresso dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall’art. 29 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21514 del 2022 Rv. 665191-04

