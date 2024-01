Fondi per la cybersicurezza, l’ACN a supporto della P.A.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale supporta le Amministrazioni e gli Enti pubblici centrali, le Regioni e le Province autonome che intendono rafforzare la cybersicurezza attraverso interventi di digitalizzazione e innovazione.

L’ACN invita pertanto tutte le Amministrazioni a presentare entro il 15 febbraio delle proposte di intervento che potranno essere finanziate tramite il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e il Fondo per la gestione della cybersicurezza. Entrambi sono istituiti dalla legge di bilancio 2023. Il primo è destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell’autonomia tecnologica in ambito digitale e l’innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali; il secondo è dedicato ad assicurare copertura economica alle attività di gestione operativa.

Il Piano di Implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza alla misura #55 dà all’ACN e al Dipartimento per la trasformazione digitale, ognuno per la sua sfera di competenza, il compito di “promuovere la digitalizzazione e l’innovazione, nonché rafforzare la sicurezza nella Pubblica Amministrazione, anche mediante l’impiego delle risorse del PNRR”.

Per i dettagli su come presentare le proposte consulta il link.

Fonte: ACN