Farmacia Aperta, al via la prenotazione online degli esami presso le farmacie lombarde

Farmacia Aperta, il portale delle farmacie lombarde, si innova e da oggi presenta un ulteriore possibilità per i cittadini: è possibile prenotare online dal proprio smartphone numerosi servizi sanitari da svolgere nelle farmacie regionali. Tra i servizi che si possono prenotare: test per lo streptococco, elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco. Nell’ultimo anno l’App di Federfarma Lombardia ha registrato 100.000 utenti sul portale web e 90.000 download per la versione mobile.

Prosegue il processo di digitalizzazione delle farmacie lombarde che rendono semplice e a portata di click l’accesso ai propri servizi. Sfruttando le nuove funzionalità dell’app Farmacia Aperta e del sito web www.farmacia-aperta.eu, gestiti entrambi da Federfarma Lombardia, i cittadini potranno prenotare alcune prestazioni in modo diretto sull’agenda della farmacia sotto casa. L’applicazione, si arricchisce così di un nuovo e utile strumento, è gratuita e in base alla propria posizione permette di localizzare le farmacie più vicine aperte, indicando per ciascuna orari, turni e servizi disponibili. Le prestazioni per le quali le croci verdi hanno aperto online le loro agende sono: il test per lo streptococco, i tamponi rapidi, la spirometria e gli esami della telecardiologia, elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, prenotabili sull’App sia in regime privato sia in convenzione con il SSR, nell’ambito della Farmacia dei Servizi.

Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, su Farmacia Aperta sarà possibile prenotare solo l’inoculazione in regime privato, dal momento che la somministrazione gratuita può essere prenotata utilizzando esclusivamente il portale predisposto da Regione Lombardia.

Nell’ultimo anno, l’applicazione mobile e web delle farmacie lombarde ha riscosso un ampio successo di pubblico. Il portale www.farmacia-aperta.eu ha fatto registrare 100mila utenti, con 164mila visualizzazioni di pagina e 453mila interazioni; mentre l’app mobile ha toccato quota 44mila download per la versione iOS, con 24.600 installazioni attive, e 50mila download per quella Android, con 20.000 installazioni attive.

Fonte: Regione Lombardia