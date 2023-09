Estensione polizza Inail per ex beneficiari RdC che partecipano ai PUC

All’indomani dell’entrata in vigore del SFL – Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 12462 del 12 settembre 2023, trasmette indicazioni operative ai Responsabili PUC della piattaforma GePI.

Con la stessa nota, inoltre, comunica l’adozione del Decreto direttoriale n. 272 del 4 settembre 2023, di estensione della polizza Inail in favore di ex beneficiari RdC che abbiano terminato il periodo di erogazione del benefico nel 2023 e che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi; beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Fonte: ANCI