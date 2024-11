Espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, modifiche normative ed esclusione

La Corte di Cassazione I sezione Penale con la sentenza n. 43082 depositata il 26 novembre 2024, come diffuso in una primissima nota di sintesi in merito, ha affermato che anche a seguito dell’intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. citato, non può essere disposta quando la misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU.

Fonte: Corte di Cassazione