Esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Delibera 26 ottobre del garante per la Protezione dei Dati Personali che reca il “Provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredita’ ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (articoli 15 del regolamento (UE) 2016/679 e 2-terdecies del codice in materia di protezione dei dai personali)“.

Nelle premesse rinvio al quadro normativo di riferimento: L’art. 4 del regolamento, contiene una nozione estesa di dato personale, costituito da «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile» anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

L’obiettivo generale del diritto di accesso previsto dalla disciplina di protezione dati e’ quello di fornire agli interessati informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili, sul trattamento dei dati personali che li riguarda.

Fonte: Gazzetta Ufficiale