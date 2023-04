EmiliaRomagnaWiFi arriva all’Aeroporto di Bologna

L’Aeroporto di Bologna entra nel sistema di connettività regionale e grazie alla copertura della rete pubblica EmiliaRomagnaWiFi è disponibile il collegamento alla rete Wi-Fi della Regione gestita da Lepida ScpA che consente ai milioni di viaggiatori in transito al Marconi di collegarsi gratuitamente ad internet ad alta velocità.

Per chi arriva o parte dall’Aeroporto di Bologna lavorare, informarsi, guardare un film, ascoltare musica o un podcast è da oggi più semplice, senza costi e rallentamenti: i passeggeri in transito al Marconi, 8,5 mln. nel 2022, potranno collegarsi a EmiliaRomagnaWiFi, il servizio è reso possibile da 2 km. di cavi in fibra ottica posati per garantire la copertura dello Scalo aeroportuale garantendo ai passeggeri in transito uno strumento di connessione sicuro e gratuito.

Il risultato è stato reso possibile grazie alla convenzione tra Lepida, il Comune di Bologna e l’Aeroporto di Bologna che ha consentito di procedere con la configurazione di 171 hotspot installati dall’area passeggeri fino alla stazione People Mover. La rete renderà possibile anche accedere ai servizi digitali sviluppati nell’ambito del Piano di Innovazione regionale che vanno dal wayfinding, per orientarsi in aeroporto, al sistema chabot per informazioni in tempo reale.

Gli assessori regionali Salomoni-Corsini commentano: “L’accesso alla rete è un’opportunità di crescita e lavoro per rafforzare la conoscenza del territorio e il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali.

Fonte: Regione Emilia-Romagna