E-procurement: prosegue il confronto pubblico sulle regole tecniche

Prosegue il confronto pubblico sulle regole tecniche delle piattaforme di e-procurement. Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede la stesura da parte di AgID, d’intesa con ANAC e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, di un provvedimento contenente i requisiti tecnici nonché le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale in uso alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

Per questo motivo, AgID, in collaborazione con ANAC e DTD, ha avviato un percorso di condivisione con tutti gli operatori di mercato e i soggetti che a vario titolo si occupano di e-procurement, propedeutico alla definizione di tali regole.

Il prossimo appuntamento è articolato in due sessioni:

– Giovedì 20 aprile, ore 15.00, sessione dedicata al confronto sui requisiti generali delle piattaforme e ai requisiti funzionali di cui all’art. 22;

– Mercoledì 26 aprile, ore 15.00 sessione dedicata al confronto sui requisiti di interoperabilità tra le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali abilitanti.

L’invito al confronto è rivolto in via prioritaria a tutti i soggetti che, direttamente o mediante accordi, sviluppano e mantengono una piattaforma di approvvigionamento conforme ai requisiti del Codice e quindi alle Regole Tecniche.

Per partecipare è necessario registrarsi tramite questo link.

Per consultare il materiale presentato e rivedere la videoregistrazione integrale del confronto del 20 marzo 2023 è possibile andare nella sezione dedicata all’e-procurement del sito di AgID. Inoltre, è possibile rivedere la playlist dedicata all’intero percorso di definizione delle regole tecniche pubblicata sul canale Youtube gestito da AgID.

L’e-procurement in Italia: una rivoluzione digitale accompagnata da AgID

Fonte: AgID