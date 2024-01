E’ possibile accedere ai servizi Anac anche attraverso identificazione eIDAS

Nuovo strumento di facilitazione e semplificazione per accedere ai servizi Anac.

Ora è possibile autenticarsi, oltre che attraverso le credenziali Spid e CIE, anche tramite eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Ciò è particolarmente utile per tutti i cittadini che sono in possesso di una identità digitale rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea.

I servizi erogati dall’Anac già integrati con i sistemi di autenticazione SPID, CIE e eIDAS sono i seguenti:

• Certificati esecuzione lavori

• Attestazioni SOA (nuova versione)

• Gestione Contributi Gara

• Portale dei Pagamenti di ANAC

• Qualificazione delle stazioni appaltanti

• Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione

• Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

• Piattaforma Contratti Pubblici

• Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato all’Operatore economico

• Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato alla Stazione Appaltante

Fonte: Anac