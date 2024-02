Dichiarazioni anagrafiche on line presentate dai cittadini UE mediante i servizi resi disponibili da ANPR

Pubblicata la Circolare DAIT n. 9 del 7 febbraio 2024 avente ad oggetto il Decreto del Ministero dell’interno recante “Adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per garantire, mediante l’ANPR, l’accesso nonché l’espletamento in linea delle procedure di cui all’allegato II al medesimo regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza” con Istruzioni operative per la gestione delle dichiarazioni anagrafiche on line presentate dai cittadini dell’Unione Europea mediante i servizi resi disponibili da ANPR.

Il Decreto indicato in oggetto, pubblicato sul Portale ANPR all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/anpr/notizie/ ha disciplinato l’adeguamento dell’infrastruttura ANPR alle previsioni del Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.



In particolare, l’articolo 6 paragrafo 1 del Regolamento citato ha disposto che ciascuno Stato membro, consenta agli utenti di accedere alle procedure di cui all’Allegato II dello stesso Regolamento per espletarle interamente on line.

Per l’utilizzo dei nuovi servizi, il richiedente deve accedere al Portale ANPR, nell’area dedicata ai “Servizi al Cittadino” attraverso il nodo eIDAS , integrato nel citato Portale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione Europea del 5 agosto 2022 e secondo le indicazioni operative di cui all’avviso 01-2018 recante “Note per il dispiegamento del LOGIN EIDAS presso le Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato e aggiornato da AgID sul sito https://www.agid.gov.it/it.



L’operatore comunale avrà accesso alle dichiarazioni di residenza di propria competenza presentate dagli interessati tramite il servizio suindicato, mediante l’apposita funzionalità “dichiarazioni di trasferimento in Italia trasmesse dai cittadini UE”, disponibile nella sezione “utilità e notifiche” dell’Applicazione Web di ANPR e provvederà alla relativa gestione, nel rispetto della normativa anagrafica, seguendo le istruzioni contenute nell’unito manuale “ Guida operativa per i Comuni.

Fonte: DAIT