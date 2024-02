Deroga alle misure raccomandate dall’ANAC ed obbligo motivazionale

La delibera ANAC, n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del PNA 2017, costituisce atto di indirizzo per tutte le amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le istituzioni universitarie, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali anticorruzione.

Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di possibili soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall’ANAC nel PNA, la cui adozione viene soltanto raccomandata.

L’obbligo di motivazione della deroga alle misure raccomandate dall’A.N.AC. non opera per il regolamento di ateneo, quanto per il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. (1)

(1) Precedenti conformi: Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7867 del 2022.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it