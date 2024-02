In riferimento a notizie diffuse dalla stampa estera e nazionale riguardanti un massivo trasferimento di dati personali di automobilisti italiani ed europei nel Regno Unito, il Garante Privacy informa di aver avviato nei mesi scorsi un’istruttoria per accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Fonte: Garante Privacy