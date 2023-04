Dal tabièl al tablet: Il Comune di Trento avvicina la cittadinanza al digitale

Il progetto “Dal tabiel al tablet. Trento ti aiuta con il digitale” è stato premiato il 18 aprile a Torino in occasione della 9° edizione del concorso nazionale Premio Persona e Comunità.

Ad oggi, supportati individualmente più di 1000 cittadini, 150 i partecipanti alla formazione collettiva, 48 i volontari, 2 i giovani in servizio civile e 5 gli operatori per 2300 ore messe a disposizione dell’iniziativa.

Nata durante la pandemia dalla collaborazione tra il servizio Welfare e coesione sociale del Comune e le associazioni Auser, Parkinson, Telefono d’Argento Cognola e Oltrefersina, e altre associazioni e gruppi di cittadini, “Dal tabièl al tablet. Trento ti aiuta con il digitale” rientra tra le attività realizzate dall’Amministrazione per avvicinare la cittadinanza al digitale e permetterle di sfruttarne al meglio le potenzialità e soprattutto per intervenire sul gap tecnologico e ridurre le disuguaglianze che ne conseguono. Grazie alla rete creatasi tra Comune, associazioni ed enti del terzo settore, è stato possibile realizzare uno strumento di educazione e facilitazione digitale, diffuso sul territorio e rivolto ai cittadini, volto a promuovere il dialogo intergenerazionale, la solidarietà tra famiglie, cittadini attivi e mondo del volontariato.

Fonte: comune di Trento