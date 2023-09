Dal 23 al 25 settembre il Main Event #BeActive al Parco del Foro Italico

Ha preso il via, per il nono anno consecutivo, la Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport, EWoS), il progetto internazionale lanciato nel 2015, co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che promuove lo Sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini.

EWoS coinvolge ogni anno in Europa decine di milioni di persone tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti in ben 40 Paesi Europei, con lo scopo di sottolineare la centralità dello sport come elemento fondamentale nella crescita individuale, la salute e il benessere sociale.

Un Weekend di Sport, Giochi e Divertimento al Parco del Foro Italico.

#BeActive 2023 ti aspetta al Parco del Foro Italico di Roma, con il Main Event, da sabato 23 a lunedì 25 settembre.

Un fine settimana di puro divertimento, gioia e condivisione dell’amore per lo sport con un programma ricco di appuntamenti organizzati da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, Corpi Militari e Civili, Enti e Organizzazioni Sportive.

#BEACTIVE MULTISPORTVILLAGE

Un’esperienza straordinaria per tutta la famiglia, un vasto Villaggio di oltre 7000 m2 dedicato a decine di attività sportive gratuite, attrazioni e giochi per tutte le età, con atleti famosi, allenatori, tecnici esperti, creators e sport influencers.

Oltre allo sport, spazio anche alla prevenzione medica gratuita, all’innovazione e alla sana alimentazione, grazie alla collaborazione con l’Istituto Paideia.

Il #BeActive MultiSportVillage al Parco del Foro Italico seguirà i seguenti orari:

sabato 23/09 dalle ore 10:00 alle 16:00 e #BeActiveNight dalle 21:00 alle 24:00;

dalle ore 10:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 24:00; domenica 24/09 dalle ore 10:00 alle 18:00;

dalle ore 10:00 alle 18:00; lunedì 25/09 dalle ore 08:30 alle 13:30.

L’evento è gratuito. Non è necessaria prenotazione.

PROGRAMMA #BEACTIVE 2023

23 SETTEMBRE

#BEACTIVE MULTISPORTVILLAGE

Parco del Foro Italico, ingresso da Viale delle Olimpiadi

Orario apertura: 10:00

Orario chiusura: 16:00

PROGRAMMA ATTIVITÀ

09:00 – 10:00: Ritiro accredito per Webinar in presenza: “Peso, alimentazione e sport”

10:00 – 16:00: Apertura del Villaggio #BeActive e dei presidi medici Paideia/Istituto Medicina dello Sport

10:00 – 16:00: Attività sportive con il supporto di: FIGC; FIPAV; AEORCLUB D’ITALIA; FIPE; FIP; FIBA; FICK; FIDS: FITET: FILJKAM; MARINA MILITARE; FIB; FIGH; FIR; ESERCITO; FISR; FIAMME AZZURRE; FIPSAS; FIBS; FITP; FIPT; ACCADEMIA ROMANA D’ARMI; FIS; SOI; FPI; FASI; FIDAL

10:00 – 10:30: Momento istituzionale – Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda

10:00 – 16:00: Attività ludico sportive con aree tematiche

10:00 – 10:30: Karate per bambini

10:00 – 13:00: Pickleball

10:00 – 14:00: Fitness Way (Pilates e Functional)

10:00 – 13:00: Calcio Roma 7.0

10:00 – 16:00: Teleferica Hero Village

10:00 – 16:00: Consulti gratuiti di fisiatri e ortopedici con successiva seduta fisioterapica

10:00 – 19:00: Webinar in presenza su “Peso Alimentazione e Sport”

10:00 – 16:00: Webinar online su “Cerimoniale sportivo”

10:30 – 11:00: Fitness Experience

11:00 – 11:30: Muay Thai

11:00 – 11:30: Yogarte – Lezione di Yoga per adulti

11:30 – 12:00: Momento Istituzionale – Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

11:30 – 12:00: Karate per bambini

11:30 – 13:00: Colosseum – Fit Experience

12:00 – 12:30: Wilding

12:00 – 14:00: Dimostrazione Live StartUp: Vivanalisi e Superbilders

13:00 – 13:15: Esibizione Danze Coreografiche – SSD Dancing Queen

13:00 – 14:00: Functional CIWAS

14:00 – 15:00: Zumba

14:00 – 15:00: Moving Yoga Kids – Lezione di Yoga per bambini

15:00 – 15:15: Dimostrazione Danze Coreografiche – SDF Dance Studio

15:00 – 16:00: Social Dance

15:00 – 16:00: Danza Ottavia – Hip Hop

15:30 – 16:00: Esibizione Danze Coreografiche – specialità Latin Style



#BEACTIVENIGHT COLOR RUN



Corsa di 5km non competitiva e aperta a tutti.

PROGRAMMA ATTIVITÀ COLOR RUN

10:00 – 16:00: Ritiro Kit di gara presso il Villaggio #BeActive – Viale delle Olimpiadi area CIWAS

17:00 – 19:00: Ritiro Kit di gara presso il Ponte della Musica – Armando Trovajoli

19:00: Partenza #BeActive Color Run dal Ponte della Musica – Armando Trovajoli

21:00: Arrivo

#BEACTIVENIGHT Area benessere e alimentazione – c/o Sala delle Armi – Parco del Foro Italico

Orario apertura: 21:00

Orario chiusura: 24:00

PROGRAMMA ATTIVITÀ

21:00 – 24:00: Attivazioni Area Benessere

24:00: Chiusura Villaggio

24 SETTEMBRE

#BEACTIVE MULTISPORTVILLAGE

Parco del Foro Italico, ingresso da Viale delle Olimpiadi

Orario apertura: 10:00

Orario chiusura: 18:00

PROGRAMMA ATTIVITÀ

10:00: Apertura Villaggio

10:00 – 18:00: Attività sportive con il supporto di: FIGC; FIPAV; AEORCLUB D’ITALIA; FIPE; FIP; FIBA; FICK; FIDS: FITET: FILJKAM; MARINA MILITARE; FIB; FIGH; FIR; ESERCITO; FISR; FIAMME AZZURRE; FIPSAS; FIBS; FITP; FIPT; ACCADEMIA ROMANA D’ARMI; FIS; SOI; FPI; FASI; FIDAL

10:00: Apertura area Tour – Villaggio Sportivo

10:00 – 18:00: Attività sportive presso area #PiùSportPiùVita Tour

10:00 – 18:00: Consulti gratuiti di fisiatri e ortopedici con successiva seduta fisioterapica

10:00 – 18:00: Teleferica Hero Village

10:00 – 13:00: Forum su Innovazione e Sport

10:00 – 10:30: Una panoramica sullo sport-tech e l’opportunità di WeSportUp (F.Smanio)

10:30 – 12:00: StartUp Showcase: Technology Sport System, Your Personal Trainer, Sporters, AMbelievable, Penguinpass, Superbilders, Vivanalisi, Weabios

12:00 – 13:00: Focus sull’Intelligenza Artificiale nello Sport

10:00 – 13:00: Dimostrazione Live StartUp: Sporteams

10:00 – 12:00: Functional CIWAS

11:00 – 11:15: Esibizione Danze Latino-americane – ASD Balla Anche Tu

11:00 – 11:15: Esibizione Danze Standard e Danze Latino-americane – ASD New Dancing Days

11:00 – 12:00: Yogarte – Lezione di Yoga per adulti

11:00 – 11:30: Show di Freestyler

12:00 – 16:00: AssoDanza

13:30 – 14:00: Show di Freestyler

13:30 – 13:45: Esibizione Breaking ASD Milleluci Sporting Center

13:30 – 15:15: Dimostrazione Live StartUp: YpTrainer e Penguinpass

15:00 – 16:00: Moving Yoga Kids – Lezione di Yoga per bambini

15:15 – 17:00: Dimostrazione Live StartUp: Superbuilders e Technology Sport System

16:00 – 16:15: Esibizione Cha Cha Cha, Rumba e Jive (Danze Latino-americane) – SSD Dancing Queen

16:00 – 17:00: Yogarte – Lezioni di Yoga per bambini

16:00 – 18:00: Raggaeton

16:15 – 16:45: Show di Freestyler

17:00 – 17:45: #BeActive Live Quiz Show

17:00 – 18:00: Yogarte – Lezione di Yoga per adulti

18:00: Chiusura area #PiùSportPiùVita Tour

18:00: Chiusura Villaggio

25 SETTEMBRE 2023

#BEACTIVE MULTISPORTVILLAGE PER LE SCUOLE

Parco del Foro Italico, ingresso da Viale delle Olimpiadi

Orario apertura: 08:30

Orario chiusura: 13:30

PROGRAMMA ATTIVITÀ

09:00 – 09:15: Arrivo e accoglienza (consegna maglietta e merenda)

09:00 – 12:30: Attività sportive con il supporto di: FIGC; FIPAV; AEORCLUB D’ITALIA; FIPE; FIP; FIBA; FICK; FIDS: FITET: FILJKAM; MARINA MILITARE; FIB; FIGH; FIR; ESERCITO; FISR; FIAMME AZZURRE; FIPSAS; FIBS; FITP; FIPT; ACCADEMIA ROMANA D’ARMI; FIS; SOI; FPI; FASI; FIDAL

09:00 – 14:00: Teleferica Hero Village

09:15 – 09:45: Organizzazione gruppi/stazioni

09:45 – 12:15: Pratica attività sportive

10:00 – 16:00: Stand promozione Scuola dello Sport

10:00 – 13:00: Moving Yoga Kids – Lezione di Yoga per bambini

11:00 – 12:30: Webinar online “Leggere i dati per aiutare più persone a fare sport”

11:15 – 11:45: Lezione Yoga per bambini

11:45 – 12:15: Lezione Yoga per bambini

12:30 – 13:00: Momento istituzionale – Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

16:00 – 17:30: Webinar online “L’interpretazione dei dati nelle scienze sociali: introduzione alla data analysis”

TOUR PIÙSPORTPIÙVITA

All’interno del Villaggio BeActive, sarà presente una sezione dedicata al Tour PiùSportPiùVita. Nelle giornate del 24 e 25 settembre, verrà allestito un villaggio dello sport con 11 stazioni sportive in cui i ragazzi si devono cimentare per ottenere il “pass del campione”. Un mini-circuito non competitivo per divertirsi, mettersi alla prova e stare insieme. Domenica 24 settembre, alle 17.00, lo staff del Tour realizza uno show a base di giochi e quiz interattivo per tutti, ispirato dalle parole chiave di EWoS 2023 oltre a 3 show dei freestyler.

INNOVAZIONE/FORMAZIONE

Nel corso della tre giorni al Foro Italico verrà data rilevanza alla formazione e innovazione, specie dei più giovani, per promuovere i corretti stili di vita.

Saranno organizzati seminari (online e in presenza) ed interventi con la collaborazione della Scuola dello Sport e WeSportUp.

I seminari in presenza verranno tenuti presso la sede di WeSportUp e all’interno della Sala delle Armi.