DAIT: Piccole opere. Contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dal PNRR – Missione 2

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) con un comunicato di oggi 21 settembre raprresenta che il Dipartimento – Direzione Centrale per la Finanza Locale – in data 19 settembre 2023 ha provveduto ad erogare a titolo di acconto, corrispondente al 50 per cento del contributo per le piccole opere, risorse pari ad euro 19.913.805,08 per n.658 enti.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. Si rammenta ai soggetti attuatori che, per ottenere l’erogazione delle ulteriori risorse, debbono presentare l’apposito rendiconto, attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d’istruzione per i Soggetti Attuatori – piccole opere – del 22 novembre 2022, che sarà oggetto di prossimo aggiornamento a seguito delle predette intervenute modifiche. In allegato al comunicato sono pubblicati gli enti e le opere destinatari dei suddetti pagamenti. Fonte: DAIT