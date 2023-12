Contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 novembre 2023, in ottemperanza alle pronunce giurisprudenziali che hanno disposto la valutazione di ulteriori domande, è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato al decreto stesso, delle domande per l’assegnazione dei contributi, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti territoriali, per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2021, n. 232.

Resta ferma la legittimità della graduatoria approvata con decreto direttoriale 13 aprile 2023. Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 27 novembre 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it/

Fonte: GU Serie Generale n. 285 del 6 dicembre 2023