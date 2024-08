Contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per l’assunzione di assistenti sociali

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si dà notizia che è stato firmato il Decreto Ministeriale n. 125 del 26 luglio 2024 che liquida le risorse in favore degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2023 (Tabella 3) e determina le risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2024 (Tabella 4), sulla base dei dati inseriti sulla Piattaforma SIOSS.

Il decreto, trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza, è disponibile per la consultazione.

Alla luce delle certificazioni trasmesse dagli ATS in relazione alle risorse ricevute nelle precedenti annualità, è stato necessario rideterminare in diminuzione le somme del contributo liquidato agli ATS sulla base del numero di assistenti sociali full time equivalent certificati, effettivamente in servizio presso l’ente di appartenenza nelle annualità 2021 e 2022, nei casi di una certificazione di personale a tempo indeterminato con profilo di assistente sociale in termini di full time equivalent inferiore al dato consuntivato in piattaforma SIOSS per l’annualità di riferimento.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali