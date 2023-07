Contratto Istituzionale di Sviluppo, gara in 4 lotti per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del centro storico di Cosenza

Quattro complessi architettonici da recuperare e valorizzare nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il centro storico di Cosenza per un valore complessivo di quasi 9 milioni di euro.

È quanto prevede la procedura di gara per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per conto del Segretariato Regionale della Calabria del Ministero della Cultura (MiC).

L’iniziativa si inserisce tra le attività che Invitalia svolge a supporto dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del MiC e in qualità di Centrale di Committenza per l’attuazione degli interventi del CIS “Cosenza – Centro storico”, per il recupero e la riqualificazione di porzioni degradate del centro storico cittadino.

La gara, suddivisa in 4 lotti, prevede l’affidamento dei lavori di restauro e adeguamento funzionale nonché interventi impiantistici e strutturali, che consentiranno di migliorare la capacità di accoglienza, di accessibilità e di fruizione dei seguenti complessi architettonici:

Complesso Architettonico di Santa Chiara (Lotto 1);

San Francesco “Creatics”, laboratori di restauro e cultura creativa (Lotto 2);

Biblioteca Nazionale (Lotto 3);

Centro Studi Telesio, Bruno e Campanella (Lotto 4).

La procedura è divisa in due fasi: la prima prevede l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, in favore delle prime due migliori offerte, per ciascun lotto; la seconda prevede l’affidamento degli Appalti Specifici attraverso confronti competitivi fra gli operatori economici che avranno concluso gli Accordi Quadro.

Per presentare le offerte c’è tempo fino al 27 luglio 2023.

Fonte: Invitalia