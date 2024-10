Conflitto negativo di giurisdizione e giurisdizione in materia di atti negoziali afferenti alla gestione dei rifiuti

Con l’Ordinanza 8507/2024 i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito che è rispettato il limite temporale della “prima udienza” di cui all’art. 11, comma 3 c.p.a. per sollevare d’ufficio il conflitto di giurisdizione, allorquando il T.a.r. abbia espressamente affrontato la questione nella prima udienza di merito fissata, pervenendo alla decisione motivata di non sollevare il conflitto e tale statuizione sia oggetto di specifico motivo di appello, nel quale essa riemerge nella sua completezza, anche in ordine al profilo temporale, che resta cristallizzato al momento in cui il tema è stato affrontato, tempestivamente, dal T.a.r. all’esito dell’udienza di trattazione del merito. (1).

Sussiste la giurisdizione, sempre secondo i Giudici di Palazzo Spada, del giudice ordinario – e deve dunque essere sollevato conflitto negativo di giurisdizione – sulla controversia azionata da una pubblica amministrazione relativa all’adempimento di un accordo finalizzato a porre rimedio, senza rinuncia alle rispettive pretese, alle reciproche contestazioni relative ad inadempimenti rispetto agli impegni assunti con un contratto di concessione di costruzione e gestione, realizzata secondo il meccanismo finanziario del projet financing, di impianti di gestione di rifiuti (Cdr) e di termovalorizzazione, in quanto non opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a., (controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti), essendo la controversia inerente ad un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione. (2).



