Concorsi, protocollo d’intesa tra DFP e Corte costituzionale per nuove assunzioni

Per la prima volta il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta la Corte costituzionale nell’organizzazione di concorsi pubblici innovativi e digitali, mettendo a disposizione della Consulta e delle commissioni esaminatrici tutte le funzioni del Portale unico del reclutamento inPA. Lo prevede un protocollo d’intesa, stipulato tra le due istituzioni, per l’organizzazione di concorsi finalizzati all’assunzione di 18 diplomati con il profilo di coadiutore e di 22 laureati con il profilo di segretario.

inPa è la piattaforma digitale, realizzata con risorse europee e con il PNRR, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. “Uno strumento innovativo – sottolinea il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo – attraverso il quale le amministrazioni possono selezionare le professionalità necessarie a rispondere più velocemente alle esigenze di cittadini e imprese”.

“Questo protocollo – aggiunge il Ministro Zangrillo – conferma il nostro impegno a fornire alle amministrazioni le competenze necessarie ad affrontare le sfide del presente e del futuro. Con l’istituzione di uno specifico gruppo di lavoro tra le due istituzioni si punta alla condivisione di interventi innovativi per individuare un modello virtuoso da replicare in futuro per tutti gli organi costituzionali”.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione