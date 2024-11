Collisione tra veicoli: presunzione di responsabilità quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente

La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 22837/2024 ha specificato che in caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell’incidente.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8311 del 2023 Rv. 667363-01, N. 15736 del 2022 Rv. 664834-0

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione