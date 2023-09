Città dei motori, semaforo verde per Italian Motor Week, vetrina del ‘Made in Italy’ motoristico

Sta per scattare il semaforo verde per Italian Motor Week, manifestazione organizzata da ‘Città dei

Motori’, la rete Anci che associa quaranta Comuni del ‘Made in Italy’ del settore. Più di cento gli

eventi organizzati in tutta Italia da sabato 9 a domenica 17 settembre.

Il calendario è disponibile su www.cittamotori.it e www.italianmotorweek.it.

Nella IMW sono coinvolti brand del settore, oltre venti tra musei e collezioni private aperte al

pubblico, con in testa i musei Ferrari di Modena e Maranello; gli autodromi nazionali di Monza e

Imola, siti-simbolo della storia dell’industria italiana come il Lingotto, città dove nascono veicoli

commerciali e da lavoro, vetture, supercar e miti mondiali come la Vespa. Nel programma anche

Comuni e luoghi che hanno dato i natali a leggende dello sport e dell’industria come Enzo Ferrari,

Tazio Nuvolari, Ferruccio Lamborghini, Achille Varzi o Corradino D’Ascanio.

IMW si avvale di due importanti partnership: quella del Ministero del Turismo e dell’Automobile

Club Italiano, ed è patrocinata da Enit, numerose Regioni e dall’Aeronautica Militare, che festeggia

i 100 anni dalla fondazione e aprirà siti alle visite degli appassionati.

Italian Motor Week, nel ricchissimo programma prevede anche eventi rivolti alle filiere

dell’ospitalità e dell’enogastronomia, con l’obiettivo di sviluppare il settore del turismo motoristico,

che già oggi muove numeri importanti grazie a milioni di appassionati e simpatizzanti italiani e

stranieri.

“Con questa manifestazione, ricchissima di eventi e iniziative, le Città dei Motori si aprono ai

visitatori – afferma il presidente Luigi Zironi, sindaco di Maranello – affinché possano ammirare

tutti i ‘tesori’ dell’immenso patrimonio del ‘Made in Italy’ motoristico. L’Italian Motor Week, punto

di forza del Progetto turismo motoristico elaborato dalla Rete, ambisce a diventare una vetrina

nazionale ed internazionale, con un’offerta inedita di esperienze emozionali che promuoveranno

Comuni e interi territori. Le sinergie create con importanti realtà produttive del settore si sono

rivelate decisive per la realizzazione di questa prima edizione, che – conclude Zironi – siamo certi

darà un contributo in termini di indotto economico e sul piano dell’immagine delle eccellenze

italiane nel mondo”.

“Manifestazioni come Italian Motor Week – sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanché –

consentono di accendere i riflettori sulle eccellenze italiane, quali sono i settori dell’automotive e

motociclistico, in costante crescita in termini di valore e fatturato, nonché in grado di generare

ottimi livelli di export, dimostrando quanto i marchi italiani di settore siano apprezzati anche

all’estero, come prodotto delle alte competenze ingegneristiche della nostra industria. E poi

dall’incrocio tra motori e turismo nascono interessanti mercati di riferimento, vedasi il mototurismo,

che ha un indotto di 3 miliardi di euro e riguarda turisti con alta capacità di spesa, e, se messo

adeguatamente a sistema, può rappresentare una leva strategica per lo sviluppo dei piccoli borghi,

delle aree più interne, e per la valorizzazione del loro tessuto socioeconomico, come d’altronde il

piano industriale del turismo – conclude il ministro – si propone di fare, incentivando la conoscenza

dei territori meno noti, dove risiede, tra l’altro, più del 90% delle nostre eccellenze

enogastronomiche”.

“I motori sono il motore della vita” sottolinea Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI. “Sembra

un gioco di parole ma è la verità. Non parliamo soltanto di storia, mito, fascino, eleganza o bellezza,

che sarebbe già tantissimo. Parliamo anche di industria, tecnologia, design, ricerca scientifica,

crescita e sviluppo economico, viaggi, turismo, tempo libero, socialità, sport, cultura. Non serve

essere esperti o appassionati, per rendersi conto del fatto che, senza tutto questo, in un tempo

come il nostro, la vita di tutti noi risulterebbe infinitamente più complicata e decisamente meno

piacevole. Dedicare, dunque, un’intera settimana come la Italian Motor Week all’universo motori

significa far conoscere, capire e apprezzare quanto esso faccia per tutti noi e quanto sia

fondamentale che tutti noi ci impegniamo a ricambiarlo, costruendo, insieme, una mobilità sempre

più efficiente, sicura, pulita, che sia, allo stesso tempo, frutto e seme di bellezza”.

Fonte: ANCI