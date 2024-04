Caratteristiche e prerogative dell’istituto dello “Scavalco di eccedenza” nel panorama del lavoro pubblico

QUESITO

L’incarico ex articolo 1, comma 557, legge 311/2004 “scavalco d’eccedenza”, di un dipendente che assume anche la responsabilità di settore, è assoggettano agli obiettivi per la performance per le EQ?

Se sì, soggiace alla valutazione del NdV e quindi a concorrere a percepire la “indennità di risultato” ulteriore a quella che percepisce nell’Ente ove è inserito stabilmente nell’organico?

RISPOSTA

Il c.d. “Scavalco di eccedenza”, disciplinato dall’articolo 1, comma 557, legge 311/2004, costituisce un vero e proprio “unicum” nel panorama del lavoro pubblico…

