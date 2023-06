Bomarzo: Celebrazioni in occasione del 500° anniversario della nascita di Vicino Orsini

Un grande evento celebrativo, ma anche un progetto di promozione turistica del territorio a 360°, gli obiettivi che si propone di raggiungere il Comune di Bomarzo in occasione dei festeggiamenti per i 500 anni della nascita di Vicino Orsini (1523-2023).

4 luglio 1523 – 4 luglio 2023: a Bomarzo entrano nel clou le celebrazioni per i 500 anni della nascita di Vicino Orsini, il nobile Signore dalla cui immaginazione presero forma il Sacro Bosco di Bomarzo e le gigantesche figure di pietra che ancora oggi affascinano e attraggono visitatori di tutto il mondo. “Un anno nel segno di Vicino”, la Rassegna voluta dal Comune di Bomarzo è partita lo scorso anno e tocca molteplici ambiti: la storia, l’arte, l’enogastronomia, l’artigianato, la musica, lo sport. L’obiettivo è duplice: rendere omaggio alla figura di Vicino Orsini e al contempo promuovere le eccellenze del territorio, creando un volano di sviluppo.

È on-line il sito www.vicino500.it, il portale contiene articoli, foto, video, approfondimenti sulla vita e le opere di Vicino Orsini, la storia di Bomarzo, le principali attrazioni del territorio, le tradizioni. Dal sito è possibile consultare le notizie relative agli appuntamenti che si sono già svolti e gli eventi in programma, inoltre ci sono informazioni sui ristoranti dove mangiare e le aziende agricole dove fare degustazioni e acquistare prodotti tipici, oltre agli indirizzi per soggiornare (bed and breakfast, agriturismi, case vacanza) “Nel segno di Vicino” ha anche una pagina FB e Instagram con news aggiornate e tante curiosità. Info: https://www.facebook.com/vicino500 https://www.instagram.com/nelsegnodivici

Fonte: comune di Bomarzo