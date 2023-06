BeActive: torna la Settimana Europea dello Sport dal 23 al 30 settembre 2023

Giunta alla 9°edizione, #BeActive è la campagna dell’UE che promuove uno stile di vita sano e attivo in Europa e non solo, dal 23 al 30 settembre si celebra la Settimana Europea dello Sport (EWOS) e la nuova campagna #BeActive è pronta a partire.

Lo sport per tutti, a tutte le età e in ogni forma: questo il messaggio di #BeActive, cittadini più sani e persone più felici. Dopo il successo dello scorso anno anche il prossimo settembre si organizzeranno eventi in Italia e nei 40 Paesi partecipanti. La prossima edizione sarà incentrata su 3 pilastri dello sport: partecipazione, inclusione e innovazione.

Per saperne di più: https://sport.ec.europa.eu/news/european-week-of-sport-2023-save-the-date

https://www.sport.governo.it/it/comunicazione-ed-eventi/settimana-europea-dello-sport-ewos/ewos-settimana-europea-dello-sport/

Fonte: Dipartimento per lo Sport