Bari promuove la mappa digitale turistica della città

È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il progetto InCittà Bari 2024, l’idea è di creare una sinergia tra realtà del settore turistico del territorio per promuovere i luoghi della cultura, i poli museali presenti in città e i servizi utili, attraverso la realizzazione di una mappa multifunzionale, in formato cartaceo (disponibile presso gli info point, gli esercizi commerciali e le strutture ricettive aderenti, treni e taxi) e in formato digitale, consultabile sul sito www.incittabari.it, un contenitore di informazioni culturali, di utilità sociale-turistica e commerciali del capoluogo.

Il progetto è sostenuto, fra gli altri, dall’associazione di promozione turistica InCittà Bari, dal Comune e la Città metropolitana di Bari, dal Consiglio regionale della Puglia, da Confindustria Bari-Bat e dalla Camera di Commercio di Bari.

Fonte: comune di Bari