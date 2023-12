Attività di trasporto merci per conto terzi, dati di geolocalizzazione e titolarità del trattamento

In tema di protezione dei dati personali, titolare del trattamento, in caso di persona giuridica,

associazione o ente, ex art. 28 del d.lgs. n. 196 del 2003 (applicabile ratione temporis), è l’entità

nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale autonomo

sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza; ne consegue

che, in caso di impresa esercente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, la

messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione dei clienti è

condizione sufficiente ai fini della attribuzione a tale impresa della qualificazione di soggetto

titolare del trattamento dei dati.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 2 lett.

Fonte: Corte di Cassazione