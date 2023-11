Nuove assunzioni per gli enti territoriali del Sud. L’avviso per manifestazione di interesse

E’ stato pubblicato oggi sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e sul sito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione l’avviso finalizzato alla manifestazione di interesse che avvia il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione negli Enti territoriali del Sud.

L’Avviso realizza le misure previste dall’art. 19 del D.L. n. 124/2023, finalizzate all’attuazione del principale Intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, che ha finanziato l’assunzione a tempo indeterminato, con risorse integralmente etero-finanziate, di nuove unità di personale da destinare all’attuazione delle politiche di coesione . In particolare, ai Comuni e alle Unioni di Comuni saranno destinate fino a 1.674 nuove unità di personale, ulteriori 70 alle Città Metropolitane.

L’Avviso è rivolto ai Comuni, alle Unioni di comuni e alle Città Metropolitane situati nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed è finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni assunzionali degli enti interessati, con riferimento alle unità di personale e ai profili professionali richiesti.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 30 novembre e fino alle ore 12.00 del 30 gennaio 2024 tramite la piattaforma raggiungibile al seguente link.

Per ricevere aggiornamenti sulle iniziative informative e di supporto dell’ANCI gli Enti interessati alla misura possono scrivere all’indirizzo di posta elettronica: cap4city@anci.it

Documenti di interesse:

Avviso finalizzato alla manifestazione d’interesse

Allegato 1 – Elenco definizioni

Allegato 2 – Deliberazione Giunta