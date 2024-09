Applicazione della TOSAP nell’ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale

La Corte di Cassazione sez. 5 Civile con l’ordinanza n. 15162/2024 ha affermato che la Tosap trova applicazione nell’ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario, in quanto l’art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e provinciale e ricomprende, quindi, anche quelle che trovano fondamento nella legge, non spettando l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), del predetto decreto, non essendo il concessionario soggetto annoverabile tra gli enti ivi indicati.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 com. 1 lett. A, Legge 27/12/2019 num. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2164 del 2024 Rv. 670167-01

Fonte: Corte di Cassazione