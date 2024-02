Appalto d’opera e diritto dell’appaltatore al corrispettivo

In tema di appalto, la previsione di cui all’art. 1665, comma 5, c.c. – secondo cui il diritto dell’appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l’accettazione dell’opera da parte del committente , è derogabile dalle parti le quali, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665 com. 5, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 13075 del 2000 Rv. 540691 – 01

Fonte: Corte di Cassazione