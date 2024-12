Appalto di opere pubbliche, facoltà di costituzione società di progetto, carattere normativo e conseguenze

La Corte di Cassazione sez 1 Civile, si è pronunciata In tema di appalti pubblici, con l’ordinanza n. n. 24086/2024, affermando che l’art. 37-quinquies, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994, laddove stabilisce che l’aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione, non ha natura interpretativa, sicché non si applica ai bandi di gara pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore.



Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9941 del 2009 Rv. 607739-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione