Appalti, un’impresa non può partecipare a una gara e poi contestare l’insostenibilità dei costi

Un operatore economico non può presentare domanda di partecipazione ad unae successivamente contestare la presunta incapienza del prezzo posto a base di gara.

Se si prende parte ad una gara, automaticamente si accetta l’offerta economica prevista. Altrimenti non ci si presenta. E pertanto non può essere richiesto da un’impresa partecipante l’annullamento della procedura per sopravvenuta carenza di interesse.

Lo ha evidenziato l’Autorità Nazionale Anticorruzione dando torto ad un operatore che ha contestato il bando di gara dopo avervi preso parte. Per la società partecipante sussisteva una discordanza tra progetto e computo metrico, oltre che un’insostenibilità di costi dato l’aumento dei prezzi.