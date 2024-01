Appalti, spesa pro-capite annuale pari a 3.366 euro nel quinquennio 2018-2022

L’Autorità Anticorruzione ha predisposto un report dettagliato sulla spesa in ambito provinciale per gli appalti di lavori, servizi e forniture nel quinquennio 2018-2022.

La spesa pro-capite annuale a livello nazionale nel quinquennio 2018-2022, è pari a 3.366 euro (totale spesa periodo 2018-2022, quasi 993 miliardi di euro rapportati al totale della popolazione italiana, pari a quasi 59 milioni di abitanti, diviso i cinque anni considerati).

Per esigenze di confrontabilità tra valori regionali e valore nazionale nelle tabelle di confronto non sono stati considerati i valori “sovra-regionale/nazionale” e “non classificato”, e i dati sovra-provinciali/regionali, al fine di confrontare grandezze omogenee a livello nazionale/regionale/provinciale. Per questo, nelle tabelle di comparazione la spesa pro-capite nazionale scende a 1.955 euro, consentendo di comparare le diverse province fra loro.

Nella classifica di spesa fra province, quindi, emergono in testa le province che hanno speso di più in appalti nel quinquennio considerati, e quelle che hanno speso di meno, indicando anche per ciascuna provincia quanto è l’incremento (o il decremento) rispetto alla media nazionale della spesa pro-capite provinciale.

Fonte: ANAC