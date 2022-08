Appalti Innovativi: Convenzione AgID/Università Politecnica delle Marche

È stato sottoscritto dall’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) lo schema di Convenzione Quadro, della durata di 60 mesi, per sviluppare iniziative di studio e analisi degli appalti pre-commerciali e innovativi a livello locale e nazionale. In particolare, l’attività riguarderà l’analisi delle risorse disponibili in Italia per l’avvio di appalti pre-commerciali e d’innovazione; l’osservazione e il monitoraggio degli appalti di innovazione; l’analisi della diffusione degli appalti pre-commerciali e d’innovazione in ambito nazionale e regionale e delle loro caratteristiche; la messa a punto di metodologie di analisi dell’impatto degli appalti pre-commerciali e d’innovazione, anche con lo scopo di contribuire alla realizzazione delle azioni e degli obiettivi definiti dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. AgID e il Centro di Ricerca e Servizio sull’Innovazione e l’Imprenditorialità (C.I.I.), Università Politecnica delle Marche, hanno già collaborato in passato sul tema della domanda pubblica d’innovazione, avviando un’attività di ricerca sullo stato di attuazione degli appalti pre-commerciali in Italia attraverso interviste a funzionari pubblici che sono stati responsabili di procedimenti per appalti d’innovazione, con l’obiettivo d’individuare azioni e finanziamenti destinati alla valorizzazione della domanda pubblica d’innovazione. Con la sottoscrizione della Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche, AgID avvia un percorso sistematico di collaborazione con il mondo accademico, finalizzato a rafforzare le azioni d’innovazione e digitalizzazione del sistema degli appalti pubblici.

Fonte: Agid