Annunciati i finalisti del #BeActive Awards 2022!

I #BeActive Award 2022 della Commissione Europea intendono premiare e dare visibilità ai progetti e alle iniziative che hanno promosso con successo lo sport e l’attività fisica in Europa, facendo conoscere all’ampio pubblico europeo, le persone più motivate e meritevoli. Inoltre contribuiscono all’iniziativa HealthyLifeStyle4All e alla promozione dello sport verde e sostenibile.

Sono 12 i finalisti che si contendono il primo premio per ogni categoria. Ogni finalista riceverà 2.500 euro, mentre ciascuno dei quattro primi classificati riceverà 10. 000 euro.

I vincitori di ciascuna categoria saranno premiati dalla Commissaria Europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel, durante una speciale cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles il 28 novembre 2022.

Per l’Italia è finalista ai “#BeActive Award” 2022 l’ASD Mascalzone Latino Sailing Team per la sezione “Education” e l’APS “Asilo Savoia” per la sezione “Across Generation”.

Di seguito la lista completa dei candidati ai premi #BeActive per ciascuna categoria:

Education

Akil Sp. z o.o., Polonia

Croatian School Sport Federation, Croazia

Mascalzone Latino Sailing Team ASD, Italia

Workplace

Adevinta Classified Media Hungary Kft.,Ungheria

AZUR SPORT SANTE, Francia

EWII, Danimarca

Local Hero

Mate Kristo, Croazia

ORAMA NEON – YOUTHORAMA, Grecia

Piotr Mariusz Borowski, Polonia

Across Generations

ASP Asilo Savoia, Italia

SUOMEN LATU RY, Finlandia

UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovenia

Per seguire la cerimonia di premiazione in diretta clicca qui

Fonte: Dipartimento per lo Sport