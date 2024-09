ANAC, sperimentazione di un Sistema per la redazione sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In data 15 luglio u.s. l’Autorità ha avviato le attività propedeutiche alla sperimentazione del progetto “Sistema per la redazione e trasmissione del Piano Triennale sulla Prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza (PTPCT) e della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO)”, finalizzato ad agevolare le Amministrazioni e gli Enti nella definizione della propria strategia di prevenzione mediante l’utilizzo di un sistema completamente informatizzato.

Il progetto è stato condiviso anche con il Ministero dell’Interno, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’ANCI al fine di attivare le più proficue sinergie istituzionali e, grazie alla creazione del nuovo strumento, collaborare nelle azioni di promozione e sensibilizzazione di una pianificazione di prevenzione della corruzione integrata, efficace e sostenibile.

Essendo ancora possibile, in relazione al target di campionatura previsto, accogliere alcune candidature, in particolare per i comuni ricadenti nelle Regioni Sicilia e Calabria, per completare l’elenco delle Amministrazioni pilota a cui far utilizzare sperimentalmente l’applicativo per la predisposizione del Piano 2025-2027 ed al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti, i RPCT dei Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ricadenti nelle Regioni obbiettivo sono invitati a comunicare la propria disponibilità entro il giorno 20 settembre p.v. mediante apposito riscontro scritto da trasmettere all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

È gradito conoscere i motivi per la presentazione della propria candidatura (ad esempio esperienze specifiche da condividere, la disponibilità a farsi da tramite per raccogliere indicazioni da altre amministrazioni omologhe con cui opera sinergicamente, l’aver affrontato problematiche specifiche nel proprio ruolo di RPCT maturando così un apposito know how, l’aver dedicato particolare attenzione alla predisposizione del proprio piano mediante approfondimenti mirati, ecc.).

Con l’occasione si rinnova, altresì, l’invito ad iscriversi al Registro dei RPCT, qualora non si sia ancora provveduto. L’Autorità utilizzerà i recapiti ivi inseriti per comunicare alle Amministrazioni selezionate l’ammissione alla sperimentazione, avuto riguardo alle caratteristiche dimensionali e giuridiche dell’ente, nonché per diramare informazioni rispetto ad iniziative formative e d’interesse per i RPCT.

Per qualunque chiarimento in merito è possibile scrivere all’indirizzo Ufficio.URAV@anticorruzione.it.

Fonte: ANAC