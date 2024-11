Anac, Responsabili Anticorruzione: differito al 31 gennaio 2025 il termine per la Relazione annuale Rpct

Con un nota pubblicato sul proprio sito l’Autorità Nazione Anticorruzione comunica che c’è tempo fino al 31 gennaio 2025 per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale Rpct, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico. Anac lo certifica con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio Anac del 29 ottobre 2024. Differisce oltre il 15 dicembre, dunque, di un mese e mezzo, il termine entro cui gli Rpct sono tenuti a trasmettere una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicandola inoltre nel sito web dell’amministrazione, come previsto dalla legge n. 190/2012.

Il differimento nasce dall’esigenza di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct).

Anac informa, inoltre, che, unitamente al Comunicato del Presidente, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione ed una nota di istruzioni per la sua compilazione. In alternativa, i responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Ptpct) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct o alla sezione anticorruzione e trasparenza del Piao e alle misure di attuazione.

Fonte: Autorità Nazione Anticorruzione