Al via YesMilano City Pass, la app che apre ai visitatori le porte della città

È online YesMilano City pass, chiave digitale che per 3 giorni apre ai turisti le porte di Milano. Strumento tutto nuovo, ideale compagno di viaggio per organizzare la propria visita in città, sempre più meta dal grande appeal sia per il turismo leisure che per il turismo business.

Il city pass ufficiale della città nasce con l’obiettivo di accogliere con un servizio dedicato i visitatori, semplificando l’accesso ai prodotti e ai servizi turistici grazie a una promozione integrata dell’offerta che consente di accedere anche al trasporto pubblico di ATM.

La app, disponibile per dispositivi iOS ed Android, è sviluppata in collaborazione con Vox Group, il leader mondiale delle soluzioni di guida nel settore turistico e culturale, ed è disponibile da oggi, lunedì 30 ottobre.

Due le opzioni di acquisto: “Standard” e “All Inclusive”.

L’opzione “Standard” comprende accesso ai mezzi pubblici per 3 giorni, al Duomo (Terrazze, Museo, Basilica), alle collezioni permanenti di 6 Musei Civici – Galleria d’Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Museo del Novecento, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico – e alle collezioni permanenti di uno a scelta fra 7 musei convenzionati: Pinacoteca Ambrosiana, Triennale Design Museum, Museo Scienza Tecnologia, Poldi Pezzoli, Villa Necchi Campiglio, Museo Bagatti Valsecchi e Museo Teatro alla Scala.

L’opzione “All Inclusive“ comprende accesso ai mezzi pubblici per 3 giorni, al Duomo (Terrazze, Museo, Basilica), a tutti i Musei Civici e a tutti i musei convenzionati per i clienti “Standard”, per un totale di 14 attrazioni.

YesMilano City Pass propone inoltre self-guided tour e commenti multilingue, itinerari tematici personalizzabili, modalità audio-guida.

Il pass “Standard” ha un prezzo al pubblico di 60 euro mentre quello ”All Inclusive” è venduto a 90 euro. Con YesMilano City Pass i turisti possono risparmiare fino al 60% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti di attrazione.

YesMilano City Pass è distribuito sui principali portali turistici e attraverso tour operator e agenzie.

In questi giorni è inoltre reso disponibile a chi si trova in città con una campagna affissioni con QR Code per scaricare la app.

“Da oggi chi arriva in città ha uno strumento semplice e comodo per organizzare la propria visita in modo sostenibile, alla scoperta di un’offerta culturale e di svago molto ricca e ancora meglio valorizzata. Questa app ci mette al passo delle grandi metropoli internazionali – commenta Martina Riva, assessora al Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Grazie allo YesMilano City Pass Milano si consoliderà quale meta attrattiva per il turismo, in grado di veicolare l’eredità storica della città e dei suoi quartieri anche attraverso esperienze più contemporanee”.

“La vocazione del brand YesMilano è guidare l’interesse verso la città raccontandone l’eterogenea vocazione e la ricca offerta di esperienze – afferma Fiorenza Lipparini, Direttrice Generale Milano&Partners -. YesMilano City Pass è uno strumento grazie al quale promuovere un modo più sostenibile di fare turismo nella nostra città, programmando al meglio itinerari e visite e favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico”.

