Al via ad Alberobello la II edizione di “Criòus – festival del fumetto e dell’illustrazione”

…Tic-Tac… Tic-Tac… Le lancette della creatività e dell’immaginazione scandiscono inesorabilmente i giorni, le ore e i minuti. Manca poco infatti all’inaugurazione della II edizione di “Criòus – Festival del Fumetto e dell’Illustrazione”, promosso dall’Associazione culturale “Chianche di Carta” APS, assieme a “I Presìdi del Libro” di Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello. Il Festival si inaugura il 5 aprile alle 19:30 a Casa Alberobello, in Largo Martellotta. La partecipazione è libera.

“Siamo lieti di ospitare la seconda edizione di ‘Criòus – Festival del Fumetto e dell’Illustrazione’, iniziativache dallo scorso anno ha richiamato l’attenzione e mosso l’interesse (soprattutto) dei nostri concittadini più giovani.” – Spiega il Sindaco, Francesco De Carlo – “Questo per noi ha rappresentato un importante traguardo: per la ricchezza dei contenuti dell’iniziativa, per l’opportunità offerta a giovani (e meno giovani) di sperimentare e confrontarsi con nuovi linguaggi di comunicazione creativa e per la tenacia dell’Amministrazione nel voler dedicare uno spazio, sempre maggiore, alle attività culturali in ogni forma ed espressione artistica”.

Dal 5 al 21 aprile 2024 a Casa Alberobello si terranno mostre, masterclass, presentazioni di libri e gruppi di lettura legati agli universi del fumetto e dell’illustrazione. I Professionisti del settore, invitati ad animare la manifestazione, cureranno laboratori sulla realizzazione di manga e fumetti per bambini e ragazzi.

Conclude Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura del Comune di Alberobello “Nel 1977 scriveva Bruno Munari: ‘La fantasia l’invenzione la creatività pensano, l’immaginazione vede’. L’Assessorato alla Cultura sta cercando di offrire alla Città e ai suoi cittadini nuove prospettive, nuove forme del pensiero e nuove visioni, che inevitabilmente solo l’Arte può offrire a tutti noi”.

La manifestazione coinvolge un ricco panel di fumettisti e illustratori, prevede momenti di incontro con autori e disegnatori e stand allestiti dalla casa editrice Ottocervo, dalla libreria Mondadori Point di Alberobello e L’Approdo di Locorotondo.

Fonte: Ufficio stampa di Alberobello