In GU Serie Generale n. 136 del 13 giugno 2023 si da notizia che sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale al seguente link in trasparenza è pubblicata la determinazione n. 137/2023 del 1° giugno 2023 avente ad oggetto:

«Adozione del provvedimento “Requisiti tecnici e modadita’ di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale”, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)».

Fonte: Gazzetta Ufficiale