AgID, monitoraggio dell’accessibilità: online i dati del quarto trimestre 2024

Con una nota pubblicata sul proprio sito l’Agenzia per l’Italia Digitale informa che sono disponibili sul sito monitoraggio.accessibilita.agid.gov.it i dati aggiornati relativi al monitoraggio automatico svolto da AgID sull’accessibilità di siti web, documenti PDF e app delle PA.

Nel trimestre settembre-dicembre 2024 sono stati analizzati più di 4,7 milioni di pagine web, 29.409 siti, e 780.152 file PDF che riguardano Comuni e loro Consorzi e associazioni (9.665), Scuole e Università (8.930) e altri enti (10.814).

Il monitoraggio, realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, grazie al sistema automatizzato MAUVE++ – Multiguideline Accessibility and Usability Validation Environment – permette, tra l’altro, di identificare i 20 errori più frequenti, permettendo così all’Agenzia di realizzare attività formative mirate alla riduzione di questi errori.

Per quanto riguarda le pagine, i tre errori più frequentemente riscontrati sono relativi a:

2.4.7 Focus visibile (ovvero la mancanza di indicatore visivo del focus quando gli utenti navigano con la tastiera anziché con il mouse)

1.4.1 Uso del colore (la presenza di informazioni veicolate esclusivamente attraverso il colore)

1.4.3 Contrasto minimo (la presenza di testo con livello di contrasto non sufficiente del colore rispetto allo sfondo).

Questi risultati evidenziano la necessità di intervenire con azioni mirate per migliorare l’accessibilità dei siti della PA, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni di tutte le persone e a creare servizi digitali più inclusivi.

In base ai nuovi dati disponibili, risultano online 65.681 dichiarazioni di accessibilità relative ai siti web, che passano dalle 16.120 del 2023 alle 17.249 del 2024. In crescita anche il numero degli enti che hanno pubblicato almeno un obiettivo nel 2024, che raggiungono quota 12.133 rispetto agli 11.573 del 2023.

A questo proposito, AgID ricorda che entro il 31 marzo le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l’anno in corso e il resoconto sull’attuazione del piano per il telelavoro (Decreto Legge n. 179/2012). Inoltre, entro il 23 settembre, devono completare un’analisi approfondita dei propri siti web e app e redigere la dichiarazione di accessibilità, includendo al suo interno indicazioni sulle modalità attraverso cui i cittadini possono segnalare eventuali problematiche riscontrate durante la navigazione.

Fonte: AgID