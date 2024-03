Adempimenti relativi alla rendicontazione della MISURA PNRR 1.7.1 – Programmi di intervento del Servizio civile digitale

Tenuto conto della pubblicazione delle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Appendice tematica – Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e della comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007 (Versione 1.0 Settembre 2023)”, si informa che gli enti Titolari dei Programmi di intervento coinvolti nella misura 1.7.1. sono tenuti a compilare, firmare digitalmente, e restituire a mezzo PEC (giovanieserviziocivile@pec.governo.it) al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, la seguente documentazione:

Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse nell’ambito degli interventi a valere su PNRR

Le suddette dichiarazioni vanno rese dagli enti in fase di rendicontazione.

Nel caso in cui il Legale Rappresentante non coincida con il Titolare Effettivo è necessario che la Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse nell’ambito degli interventi a valere su PNRR sia compilata da entrambi i soggetti (Titolare Effettivo e Legale Rappresentante)

Qualora l’ente abbia già provveduto ad inviare le richieste di rimborso attestanti le spese, sarà cura dello stesso inviare tempestivamente a mezzo PEC quanto richiesto nella presente comunicazione.

Allegati

Enti Privati

Allegato 1A – “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti Privati” ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Allegato 2 – Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse nell’ambito degli interventi a valere su PNRR

Enti Pubblici

Allegato 1B – “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici” ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Allegato 2 – Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse nell’ambito degli interventi a valere su PNRR

Riferimenti utili

1° ciclo Pnrr – Decreto n. 708 del 1° agosto 2022: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/decretofinanziamentoscd/

2° ciclo PNRR – Decreto n. 595 del giorno 4 luglio 2023: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/7/decreto-finanziamento-scd/

Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale