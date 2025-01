Accesso ai documenti amministrativi e legittimazione passiva

Nella sentenza 10484/2024 i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno ribadito che l’amministrazione destinataria dell’esercizio del diritto di accesso deve essere individuata nel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse, detiene o è comunque tenuta a detenere i documenti amministrativi che ineriscono alla predetta attività. Non è pertanto opponibile al cittadino, secondo i giudici di Palazzo Spada, la circostanza (meramente contingente o fattuale) dell’assenza di documenti presso l’amministrazione interpellata, tutte le volte che i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie della stessa e devono quindi essere da essa detenuti. (1).





Fonte: www.giustizia-amministrativa.it