Abusiva occupazione di area demaniale marittima e illegittimità del titolo concessorio

La Corte di Cassazione sez. 3 Penale, con sentenzan. 10247/2024 ha affermato che in tema di abusiva occupazione di area demaniale marittima, l’illegittimità del titolo concessorio rilasciato all’occupante determina “ex se” l’arbitrarietà dell’occupazione, senza che sia necessaria, per la configurabilità del reato, la disapplicazione, da parte del giudice, dell’atto amministrativo.



