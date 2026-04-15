Addio documenti cartacei: la patente digitale conquista l’Italia

La mobilità italiana viaggia sui binari della digitalizzazione. A un anno dall’integrazione dei servizi della Motorizzazione Civile nell’App IO, il bilancio descrive un successo che va oltre le aspettative: sono 9 milioni le patenti di guida digitali attivate dai cittadini nel “Portafoglio”. Il dato, che include sia le nuove attivazioni che i rinnovi, conferma come l’infrastruttura gestita da PagoPA sia diventata il punto di riferimento per la gestione dei documenti pubblici. Da quando la funzionalità è stata introdotta nell’ottobre 2024, la crescita è stata costante, rendendo la patente digitale uno dei documenti più diffusi e apprezzati dell’intero ecosistema pubblico.
Servizi a portata di clic
Non si tratta solo di dematerializzazione del documento fisico. L’app IO si è trasformata in un centro di controllo per la vita automobilistica degli italiani. I numeri parlano chiaro:
- 7,5 mln. di accessi al servizio “le mie patenti” per il controllo del saldo punti
- 1,2 mln. di verifiche effettuate tramite “i miei veicoli” per monitorare lo stato amministrativo dei mezzi
- 10 mln. di utilizzi dei servizi della Motorizzazione dall’aprile 2025 a oggi
L’architettura digitale permette agli utenti non solo di esibire il documento dallo smartphone, ma anche di seguire l’avanzamento delle pratiche burocratiche e gestire i pagamenti in pochi istanti, abbattendo i tempi d’attesa e la complessità amministrativa. Oltre alla consultazione, l’efficacia del sistema risiede nella capacità della Motorizzazione di dialogare con l’utente, attraverso l’invio di messaggi personalizzati, i cittadini vengono avvisati in tempo reale su scadenze e adempimenti.
Nel mese di marzo, 300.000 utenti sono stati raggiunti da notifiche ufficiali, con un tasso di apertura record: il 73% dei messaggi viene letto nello stesso giorno della ricezione. Soddisfazione è stata espressa anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Dipartimento per la trasformazione digitale.
Il progetto, che vede la collaborazione di IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e PagoPA, punta a rendere la PA un alleato quotidiano, riducendo la distanza tra burocrazia e bisogni reali. La strada è tracciata: la digitalizzazione della Motorizzazione non è solo un traguardo tecnologico, ma un cambio di paradigma che coinvolge autoscuole, imprese di trasporto e semplici cittadini, proiettando l’Italia verso un modello di amministrazione connessa e accessibile.
Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale