Addio documenti cartacei: la patente digitale conquista l’Italia

La mobilità italiana viaggia sui binari della digitalizzazione. A un anno dall’integrazione dei servizi della Motorizzazione Civile nell’App IO, il bilancio descrive un successo che va oltre le aspettative: sono 9 milioni le patenti di guida digitali attivate dai cittadini nel “Portafoglio”. Il dato, che include sia le nuove attivazioni che i rinnovi, conferma come l’infrastruttura gestita da PagoPA sia diventata il punto di riferimento per la gestione dei documenti pubblici. Da quando la funzionalità è stata introdotta nell’ottobre 2024, la crescita è stata costante, rendendo la patente digitale uno dei documenti più diffusi e apprezzati dell’intero ecosistema pubblico.

Servizi a portata di clic

Non si tratta solo di dematerializzazione del documento fisico. L’app IO si è trasformata in un centro di controllo per la vita automobilistica degli italiani. I numeri parlano chiaro:

7,5 mln. di accessi al servizio “le mie patenti” per il controllo del saldo punti

al servizio “le mie patenti” per il controllo del saldo punti 1,2 mln. di verifiche effettuate tramite “i miei veicoli” per monitorare lo stato amministrativo dei mezzi

effettuate tramite “i miei veicoli” per monitorare lo stato amministrativo dei mezzi 10 mln. di utilizzi dei servizi della Motorizzazione dall’aprile 2025 a oggi

L’architettura digitale permette agli utenti non solo di esibire il documento dallo smartphone, ma anche di seguire l’avanzamento delle pratiche burocratiche e gestire i pagamenti in pochi istanti, abbattendo i tempi d’attesa e la complessità amministrativa. Oltre alla consultazione, l’efficacia del sistema risiede nella capacità della Motorizzazione di dialogare con l’utente, attraverso l’invio di messaggi personalizzati, i cittadini vengono avvisati in tempo reale su scadenze e adempimenti.

Nel mese di marzo, 300.000 utenti sono stati raggiunti da notifiche ufficiali, con un tasso di apertura record: il 73% dei messaggi viene letto nello stesso giorno della ricezione. Soddisfazione è stata espressa anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il progetto, che vede la collaborazione di IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e PagoPA, punta a rendere la PA un alleato quotidiano, riducendo la distanza tra burocrazia e bisogni reali. La strada è tracciata: la digitalizzazione della Motorizzazione non è solo un traguardo tecnologico, ma un cambio di paradigma che coinvolge autoscuole, imprese di trasporto e semplici cittadini, proiettando l’Italia verso un modello di amministrazione connessa e accessibile.

Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale