Trasferimenti personali, l’UE invia all’estero 52 miliardi di euro nel 2024

Nel 2024 le famiglie dell’Unione europea hanno inviato all’estero 52,1 miliardi di euro sotto forma di trasferimenti personali, segnando un aumento del 6% rispetto ai 49,2 miliardi del 2023. Dall’altro lato, gli afflussi verso le famiglie residenti nell’UE hanno raggiunto i 14,8 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi cinque anni i deflussi verso i paesi extra-UE sono aumentati del 51%, mentre gli afflussi sono cresciuti più moderatamente, del 26%, portando il saldo netto a -37,3 miliardi di euro.

A livello nazionale, nove Paesi registrano un saldo positivo: tra questi Croazia, Bulgaria e Portogallo hanno superato l’1% del PIL grazie agli afflussi. Al contrario, Malta, Cipro, Belgio, Grecia, Spagna e Francia hanno i maggiori deficit in percentuale del PIL, con Malta in testa a -2,8%.

I dati, pubblicati oggi da Eurostat, mostrano come i trasferimenti personali continuino a incidere in modo significativo sulle economie europee, evidenziando forti squilibri tra flussi in entrata e in uscita.

Maggiori informazione nella nota EUROSTAT